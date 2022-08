La Russie réitère son soutien à la junte birmane

En visite en Birmanie, une première depuis le coup d’Etat militaire du 1er février 2021, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à Naypyidaw a réitéré le soutien de Moscou à la junte birmane.

La Russie soutient les efforts de la junte pour « stabiliser » la Birmanie en crise depuis le coup d’Etat militaire du 1er février 2021, a déclaré ce mercredi, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à Naypyidaw. « Nous sommes solidaires avec les efforts (des autorités birmanes) visant à stabiliser la situation dans le pays. L’année prochaine, vous allez organiser des élections législatives et nous vous souhaitons du succès pour rendre votre pays encore plus fort et prospère », a affirmé le ministre, cité par les agences de presse russes.

Défense et coopération sécuritaire sont les piliers du partenariat russo-birman. Mais la Russie entend l’élargir et le renforcer. Une « importante délégation » birmane est attendue en septembre à Vladivostok, le grand forum économique de l’est de la Russie.

Le chef de la junte birmane, Min Aung Hlaing, a effectué mi-juillet un déplacement en Russie, lors duquel il s’est entretenu avec des responsables des secteurs du nucléaire et de l’aérospatial.

La Birmanie compte de moins en moins de soutiens sur la scène internationale, notamment après l’exécution fin juillet de quatre prisonniers condamnés à mort, parmi lesquels deux figures de l’opposition.