Alors que les relations entre la Pologne et l’Ukraine sont tendues ces derniers jours, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a prédit une intensification des frictions entre les deux pays, ainsi qu’avec d’autres capitales européennes.

Les relations entre la Pologne et l’Ukraine traversent une période de fortes tensions, suscitant l’inquiétude des observateurs internationaux. Ces derniers jours, plusieurs événements ont contribué à exacerber ces tensions, dont l’embargo maintenu par la Pologne sur les céréales ukrainiennes, des propos incisifs tenus par le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de son discours aux Nations unies, une plainte de l’Ukraine devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et des problèmes liés à la livraison d’armes.

L’annonce de l’arrêt des livraisons d’armes polonaises à l’Ukraine a été particulièrement choquante pour de nombreux acteurs internationaux, car la Pologne était considérée comme l’un des alliés les plus proches de l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe. Cet imbroglio diplomatique et économique a sérieusement ébranlé les relations bilatérales.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a commenté ces développements lors d’une conférence de presse. Il a prédit que les frictions entre la Pologne et l’Ukraine allaient s’intensifier, tout en ajoutant que des tensions croissantes étaient également attendues entre Kiev et d’autres capitales européennes. Peskov a souligné que cette escalade des tensions était inévitable, sans donner plus de détails sur les raisons de cette prévision.