La Russie prépare une nouvelle offensive de grande ampleur, selon l’Ukraine

Le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, Oleksi Danilov, a annoncé mercredi, que la Russie s’apprête à lancer une nouvelle offensive de grande ampleur sur plusieurs fronts.

A quelques jours du premier anniversaire de l’offensive russe en Ukraine, le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, Oleksi Danilov, a averti sur une nouvelle grande offensive que Moscou pourrait lancer dans les semaines à venir. Dans un entretien diffusé mercredi par Sky News, Oleksi Danilov, a également plaidé pour de nouvelles livraisons d’armes à l’Ukraine.

« La Russie se prépare à une escalade maximale. Elle rassemble tout ce qu’elle peut, procède à des exercices et à des entraînements. Nous comprenons que tout est sur la table (…) Je peux dire que nous n’excluons aucun scénario dans les deux ou trois prochaines semaines », dit-il, invitant les alliés de l’Ukraine à lui fournir de nouvelles armes, notamment des avions de combat. « Les pays qui nous aident dans notre lutte ont commencé à nous apporter une aide maximale (…) Nous allons forcément gagner parce que le monde entier est derrière nous », conclut M. Danilov.

Le 24 février prochain, ca fera un an que la Russie a lancé son offensive en Ukraine. Officiellement, le président Vladimir Poutine a déclaré que l’objectif de cette offensive est de démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Malgré les sanctions des pays occidentaux qui soutiennent l’Ukraine, Moscou ne compte pas abdiquer et dit vouloir atteindre ses objectifs par tous les moyens dont-il dispose.