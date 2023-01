La Russie fixe de nouvelles conditions de dialogue avec l’Ukraine

La Russie est ouverte à un dialogue avec l’Ukraine à condition que celle-ci accepte les « nouvelles réalités territoriales » nées de l’offensive russe, a affirmé jeudi le président Vladimir Poutine.

La Russie a fixé de nouvelles conditions de dialogue avec l’Ukraine. Moscou ne compte pas discuter avec Kiev sans certaines reconnaissances territoriales.

En effet, lors d’une conversation téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a appelé à une trêve en Ukraine, Vladimir Poutine a « répété que la Russie était ouverte à un dialogue sérieux, à condition que les autorités de Kiev se conforment aux exigences bien connues et exprimées à plusieurs reprises et tiennent compte des nouvelles réalités territoriales », selon un communiqué du Kremlin.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, doit également s’entretenir jeudi avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. M. Erdogan suit depuis le début du conflit une ligne qui lui a permis de conserver de bonnes relations avec le président russe, Vladimir Poutine, tout en fournissant des armes à Kiev.

Le conflit qui a débuté le jeudi 24 février fait toujours de nombreuses victimes. Malgré les démarches diplomatiques çà et là, la situation reste toujours tendue avec un Vladimir Poutine intrépide et intransigeant. L’UE et les Etats-Unis qui sont des soutiens phares de l’Ukraine ont décidé de nombreuses sanctions contre la Russie qui n’a cessé, elle, de formuler aussi, ses répliques.