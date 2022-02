La Russie expulse l’ambassadeur américain Bart Gorman de son territoire

L’ambassadeur adjoint des Etats-Unis, Bart Gorman en Russie a été sommé de quitter le pays par Moscou. Une décision qui intervient alors que les tensions entre les deux pays sont vives en raison de la crise dite ukrainienne.

Selon les agences de presses russes Tass et RIA, Bart Gorman, ambassadeur adjoint des Etats-Unis en Russie, s’est vu demander de quitter le pays. « La Russie a expulsé le chef de mission adjoint américain (DCM) en Russie Bart Gorman. Gorman était le deuxième plus haut fonctionnaire de l’ambassade des États-Unis à Moscou après l’ambassadeur, et un membre clé de la haute direction de l’ambassade », a déclaré le porte-parole de l’ambassade américaine Jason Rebholz, cité par RIA Novosti.

Pour le moment, on ne connait pas encore les raisons de cette expulsion du diplomate américain du territoire russe mais ont sait que les tensions entre les deux pays sont vives depuis le début de la crise ukrainienne. L’ambassade des Etats-Unis a fait savoir qu’elle envisageait une réponse à cette mesure. Washington considère l’expulsion de Gorman de Russie comme une « étape d’escalade » et envisage une réponse, a ajouté Rebholz.