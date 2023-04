La Russie expulse 10 diplomates norvégiens en réponse à une mesure similaire d’Oslo

- Publicité-

Les tensions entre la Russie et la Norvège se sont aggravées depuis mi-avril, lorsque 15 employés de l’ambassade russe à Oslo ont été expulsés pour des soupçons d’espionnage. En réponse, la Russie a annoncé mercredi l’expulsion de 10 diplomates norvégiens. Cette escalade des mesures de rétorsion témoigne de la détérioration des relations entre les deux pays depuis le début de l’offensive en Ukraine.

La Russie a annoncé mercredi l’expulsion de 10 diplomates norvégiens en réponse à celle mi-avril de 15 employés de son ambassade à Oslo soupçonnés d’espionnage. La diplomatie russe a convoqué l’ambassadeur norvégien, Robert Kvile, pour l’informer de ces expulsions « dans le cadre de mesures de rétorsion ». Le ministère russe des Affaires étrangères a également adressé « une vigoureuse protestation » contre l’expulsion de diplomates russes par Oslo.

Depuis le début de l’offensive en Ukraine, les relations entre la Russie et les pays occidentaux se sont tendues, et la Norvège ne fait pas exception. En mars, la Norvège a annoncé qu’elle expulserait un diplomate russe en réponse à l’empoisonnement de l’opposant Alexeï Navalny, attribué par l’Occident à la Russie. La Russie avait alors qualifié cette mesure d‘« infondée » et de « provocation ».

Cette nouvelle escalade des tensions entre la Russie et la Norvège souligne l’importance des enjeux géopolitiques actuels et les conséquences potentielles des actions de chaque partie. Alors que les relations entre la Russie et l’Occident sont déjà tendues, cette escalade des mesures de rétorsion risque d’aggraver la situation et de conduire à une confrontation encore plus grande. Il est essentiel que les parties impliquées travaillent à désamorcer la situation et à trouver une solution pacifique aux différends qui les opposent.