La Russie évacue plus de 200 personnes du Soudan en proie à des combats

Depuis le 15 avril dernier, le Soudan est en proie à des combats entre l’armée et des paramilitaires, entraînant l’évacuation massive de ressortissants étrangers. Dans ce contexte, le ministère russe de la Défense a annoncé ce 2 mai 2023 qu’il évacue plus de 200 personnes, dont des diplomates, des représentants de l’armée russe, leurs proches, d’autres citoyens russes et de pays dits « amicaux » ainsi que d’ex-URSS.

Dans ce contexte, le ministère russe de la Défense a annoncé ce 2 mai 2023 qu’il évacue plus de 200 personnes du Soudan vers la Russie. Selon un communiqué, quatre avions Il-76 procèdent actuellement à l’évacuation de ces personnes, parmi lesquelles des diplomates, des représentants de l’armée russe, leurs proches, d’autres citoyens russes et de pays dits « amicaux » ainsi que d’ex-URSS.

Cette évacuation témoigne de la volonté de la Russie de protéger ses citoyens et ses représentants à l’étranger, alors que la situation au Soudan reste volatile et incertaine. Elle intervient également dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et les États-Unis, qui ont tous deux exprimé leur intérêt pour la région.

Alors que les combats continuent de faire rage au Soudan, l’évacuation de plus de 200 personnes par la Russie souligne l’importance de la sécurité des citoyens et des représentants étrangers dans les zones de conflit. Si la situation reste incertaine dans le pays, cette évacuation témoigne de la volonté de la Russie de protéger ses ressortissants et de jouer un rôle actif sur la scène internationale.