La Russie dit avoir intercepté 02 bombardiers stratégiques américains au-dessus de la Baltique

Dans une nouvelle escalade de tensions entre la Russie et les États-Unis, Moscou a déclaré avoir intercepté deux bombardiers stratégiques américains au-dessus de la mer Baltique, les empêchant ainsi de « violer la frontière de l’État ». Les chasseurs-bombardiers russes ont été dépêchés pour intercepter les B-1B de l’armée de l’air américaine, marquant la deuxième fois cette semaine qu’une telle confrontation se produit.

Les relations déjà tendues entre la Russie et les États-Unis ont connu une nouvelle escalade ce jeudi, lorsque la Russie a déclaré avoir intercepté deux bombardiers stratégiques américains au-dessus de la mer Baltique. Le ministère russe de la Défense a rapporté avoir envoyé des chasseurs-bombardiers Su-27 et Su-35 pour empêcher les B-1B de l’armée de l’air américaine de pénétrer l’espace aérien russe.

Selon les déclarations officielles, les autorités russes ont qualifié l’incident de violation de la frontière de l’État et ont réagi rapidement pour protéger leur territoire. Les chasseurs-bombardiers russes ont été déployés en réponse à l’approche des bombardiers américains et ont procédé à leur interception. Le ministère russe de la Défense a précisé que les chasseurs russes avaient identifié les cibles aériennes comme étant des B-1B américains.

Cette rencontre tendue n’est pas sans précédent, car c’est la deuxième fois cette semaine que des bombardiers américains sont interceptés par la Russie au-dessus de la Baltique. L’incident souligne les tensions persistantes entre les deux puissances mondiales et soulève des inquiétudes quant à une éventuelle escalade militaire dans la région.

Les relations entre la Russie et les États-Unis sont déjà tendues depuis plusieurs années, avec des désaccords sur des questions telles que l’Ukraine, la Syrie et les activités militaires en Europe de l’Est. Les deux pays ont renforcé leurs forces militaires dans la région de la mer Baltique, ce qui a conduit à des rencontres de plus en plus fréquentes entre les avions de combat russes et américains.

Pour l’heure, les États-Unis n’ont pas encore réagi officiellement à l’incident, mais déjà, cette interception de bombardiers stratégiques américains par la Russie soulève de nouvelles inquiétudes quant à la stabilité de la région de la Baltique.