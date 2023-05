La Russie déclare avoir intercepté des avions de l’OTAN en violation de sa frontière aérienne

- Publicité-

Lundi 15 mai, la Russie a annoncé avoir mobilisé un avion de chasse pour intercepter deux avions militaires français et allemands au-dessus de la mer Baltique. Les autorités russes affirment que ces avions de l’OTAN ont tenté de violer l’espace aérien russe, mais ont fait demi-tour après l’interception. Les tensions persistent entre la Russie et l’OTAN, malgré les appels à la désescalade.

La Russie a rapporté une confrontation aérienne avec des avions de l’OTAN au-dessus de la mer Baltique. Selon le ministère russe de la Défense, un avion de guerre russe a décollé pour intercepter deux avions militaires étrangers, présumément français et allemands, qui auraient tenté de violer l’espace aérien russe. L’incident s’est terminé lorsque les avions de l’OTAN ont fait demi-tour après avoir été confrontés par le chasseur russe. Le ministère de la Défense russe a souligné que son avion de guerre est retourné en toute sécurité à sa base aérienne.

Cette dernière confrontation souligne les tensions persistantes entre la Russie et l’OTAN. Les relations entre les deux parties se sont détériorées ces dernières années, en raison de divergences politiques et militaires. L’OTAN a renforcé sa présence militaire dans les pays baltes et en Europe de l’Est, considérant cela comme une réponse nécessaire aux actions russes en Ukraine et aux manœuvres militaires russes près des frontières de l’OTAN.

La Russie, quant à elle, affirme que ces déploiements de l’OTAN menacent sa sécurité nationale et considère les interceptations aériennes comme une réponse appropriée à de potentielles violations de son espace aérien. Cependant, l’OTAN rejette ces accusations et soutient que ses opérations militaires sont menées dans le respect du droit international.