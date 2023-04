La Russie annonce des « contre-mesures » en réponse à l’adhésion de la Finlande à l’Otan

- Publicité-

Le Kremlin a récemment exprimé son mécontentement après que la Finlande ait manifesté son intention de rejoindre l’Otan. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitr Peskov, a qualifié cette décision d‘« atteinte à la sécurité » de la Russie. Dans une déclaration à la presse ce mardi 4 avril, Peskov a déclaré que l’élargissement de l’alliance occidentale est une menace pour les intérêts nationaux de la Russie, ajoutant que cela les oblige à prendre des « contre-mesures ».

L’annonce de la Finlande de vouloir rejoindre l’Otan a provoqué des tensions entre la Russie et les pays membres de l’alliance. Pour Moscou, cela signifie un élargissement de l’Otan, qui est déjà considéré comme une menace pour la sécurité nationale de la Russie. Cependant, le gouvernement finlandais a répondu en affirmant que la décision de rejoindre l’Otan était une réponse à la situation de sécurité en Europe, en particulier en raison de l’agression de la Russie en Ukraine.

Les relations entre la Russie et l’Otan ont été tendues depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. L’expansion de l’Otan en Europe de l’Est a également été un point de discorde entre les deux parties. La situation devient de plus en plus préoccupante, car les États-Unis ont annoncé leur intention de renforcer leur présence militaire en Europe de l’Est.



Il reste à voir quelles seront les « contre-mesures » que la Russie prendra en réponse à l’adhésion de la Finlande à l’Otan. Cependant, l’escalade des tensions entre la Russie et l’Otan soulève de graves préoccupations quant à la stabilité et à la sécurité de la région.