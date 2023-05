La Russie accuse l’Ukraine d’avoir attaqué l’un de ses navires dans les eaux turques

- Publicité-

La situation déjà tendue entre la Russie et l’Ukraine s’est encore aggravée ce mercredi, alors que la Russie a accusé l’Ukraine d’avoir attaqué l’un de ses navires de guerre dans les eaux turques. Les autorités russes affirment avoir détruit trois vedettes sans pilote lors de cet assaut, intensifiant ainsi les tensions déjà existantes en mer Noire.

Dans un nouvel épisode de la crise en cours entre la Russie et l’Ukraine, le ministère russe de la Défense a annoncé ce mercredi que l’Ukraine aurait attaqué l’un de ses navires de guerre dans les eaux de la zone économique exclusive turque. Selon les informations fournies par les autorités russes, trois vedettes sans pilote ont été détruites lors de cet assaut.

Le navire russe visé dans cette attaque est l’Ivan Khours, faisant partie de la flotte de la mer Noire. Les forces armées ukrainiennes auraient tenté en vain de s’approcher et d’attaquer le navire russe, qui se trouvait dans la zone économique exclusive de la Turquie. Le ministère russe de la Défense a fermement condamné cette agression, qualifiant l’attaque d’une grave violation des lois internationales.

Les tensions entre la Russie et l’Ukraine sont déjà élevées depuis plusieurs années, en particulier depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le conflit dans l’est de l’Ukraine entre les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie. Cette récente escalade en mer Noire ne fait qu’aggraver la situation déjà volatile dans la région.

Les autorités ukrainiennes n’ont pas encore répondu aux accusations russes, mais il est probable qu’elles rejettent ces allégations et soulignent plutôt les provocations russes en mer Noire. Les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont également exprimé leur préoccupation face à cette nouvelle escalade des tensions, appelant à la désescalade et à la résolution pacifique du conflit.