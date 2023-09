La rencontre Kim Jong-un – Vladimir Poutine est une affaire bilatérale, déclare Pékin

La diplomatie chinoise a réaffirmé mercredi que la récente rencontre entre le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, et le président russe, Vladimir Poutine, est une question bilatérale ne concernant que la Corée du Nord et la Russie, malgré les préoccupations internationales.

La récente rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine continue de susciter l’attention internationale, mais la Chine a réaffirmé sa position selon laquelle, cette réunion est une question strictement bilatérale. Mao Ning, porte-parole de la diplomatie chinoise, a souligné lors d’un point de presse que la visite du dirigeant nord-coréen en Russie était un arrangement entre les deux pays en question et relevait de leurs relations mutuelles.

Mme Mao a rappelé que les relations entre la Chine et la Corée du Nord connaissaient une phase de développement positif. Elle a déclaré que les deux pays approfondissaient leurs échanges et leur coopération dans divers domaines, contribuant ainsi au renforcement des liens bilatéraux.

Cette déclaration de la Chine intervient alors que la situation géopolitique en Asie du Nord-Est est de plus en plus complexe, avec des préoccupations internationales concernant les actions de la Corée du Nord et de la Russie.