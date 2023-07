La possible adhésion de la Suède à l’OTAN suscite inquiétudes et réactions du Kremlin

- Publicité-

L’annonce du feu vert de la Turquie à l’entrée de la Suède dans l’OTAN a suscité une réaction négative de la part du Kremlin. Selon les déclarations du porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, l’adhésion de la Suède à l’OTAN aurait des « conséquences négatives » pour la sécurité de la Russie.

L’annonce de la possible adhésion de la Suède à l’OTAN a entraîné une réaction préoccupante du Kremlin. La Turquie a récemment donné son feu vert à l’entrée de la Suède dans l’Alliance, suscitant ainsi des inquiétudes en Russie.

Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, a souligné que cette décision aurait des « conséquences négatives » pour la sécurité de la Russie. Bien que les détails précis de ces conséquences n’aient pas été explicités, il est clair que le Kremlin considère l’élargissement de l’OTAN à proximité de ses frontières comme une menace pour ses intérêts de sécurité.

- Publicité-

Peskov a également indiqué que la Russie prendrait des mesures « prévues et planifiées » en réponse à cette situation. Bien que la nature exacte de ces mesures n’ait pas été précisée, il est probable que la Russie renforce ses propres capacités de défense et sa présence militaire dans la région.

L’adhésion potentielle de la Suède à l’OTAN a été accueillie avec des réactions mitigées au sein de la communauté internationale. Certains considèrent cette démarche comme une étape naturelle pour la Suède afin de renforcer sa sécurité et sa coopération avec d’autres pays membres de l’OTAN. Cependant, d’autres soulignent que cela pourrait aggraver les tensions déjà existantes entre la Russie et l’Alliance, et potentiellement conduire à une escalade des tensions dans la région de la Baltique.