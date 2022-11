La Pologne refuse l’aide militaire de l’Allemagne

Le gouvernement polonais a refusé l’aide militaire de l’Allemagne, souhaitant qu’elle soit livrée à l’Ukraine, qui en a plus besoin, selon Varsovie.

Berlin a proposé de déployer en Pologne une partie de ses systèmes Patriot, batteries de défense antimissile, après qu’un village polonais a été touché le 15 novembre dernier par une explosion mortelle.

Mais les autorités polonaises ont proposé que ce système soit plutôt livré à l’Ukraine pour aider le pays à se défendre contre les bombardements russes. Varsovie avait pourtant accepté initialement l’offre mais a effectué un revirement après les nouvelles frappes russes en Ukraine.

« A la suite des nouvelles attaques de missiles russes [en Ukraine], j’ai demandé à la partie allemande que les batteries Patriot proposées à la Pologne soient transmises à l’Ukraine et disposées à sa frontière occidentale. Cela permettra à l’Ukraine de se défendre (…) et augmentera la sécurité de notre frontière orientale. », a déclaré le ministre de la défense polonais, Mariusz Blaszczak. Une manière à peine voilée de décliner l’offre de Berlin.

Le chef de l’Otan Jens Stoltenberg a estimé vendredi qu’il appartenait à l’Allemagne de décider d’une éventuelle livraison de batteries de défense antimissile Patriot à l’Ukraine, après une demande en ce sens de la Pologne.

Parallèlement, on apprend aussi que l’Allemagne s’apprête à envoyer 100 générateurs en Ukraine, a indiqué sur Twitter le média ukrainien The Kyiv Independent. Mercredi, les villes européennes ont été appelées, au Parlement européen, à faire don de générateurs électriques à l’Ukraine qui subit des coupures massives d’électricité à cause d’attaques russes sur les infrastructures.