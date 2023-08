La Pologne annonce le renforcement de ses frontières en réponse aux provocations russes et biélorusses

La Pologne a exprimé ses préoccupations concernant les provocations russes et biélorusses à sa frontière orientale. Face à cette montée de tensions, le pays a annoncé un renforcement de ses capacités de surveillance dans la zone frontalière, déployant notamment des hélicoptères et autorisant les soldats à utiliser leurs armes si nécessaire.

Le jeudi, la Pologne a exprimé son inquiétude face au risque accru de « provocations » venant de la Russie et de la Biélorussie à sa frontière orientale. Le Premier ministre, Mateusz Morawiecki, a déclaré que ces deux pays intensifiaient le nombre de leurs provocations, créant ainsi une pression accrue à la frontière polonaise.

Selon le Premier ministre, les actions entreprises par la Russie et le Bélarus ont pour objectif de déstabiliser, semer le doute, le chaos et l’incertitude. De plus, ces provocations visent à démontrer la prétendue faiblesse du flanc oriental de l’OTAN à l’ensemble des partenaires de l’Alliance atlantique.

En réponse à cette situation tendue, la Pologne a annoncé un renforcement de ses capacités de surveillance à la frontière. Le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, a confirmé le déploiement d’hélicoptères pour renforcer la surveillance. Il a également souligné que les soldats polonais auraient l’autorisation d’utiliser leurs armes si cela s’avérait nécessaire pour assurer la sécurité du pays et de ses citoyens.

Ce renforcement de la frontière polonaise vise à faire face aux menaces potentielles et à dissuader toute action agressive qui pourrait compromettre la sécurité et la stabilité de la région.