La Pologne annonce le déployement de 2 000 militaires supplémentaires à la frontière Biélorusse

Varsovie annonce le déploiement de 2 000 soldats additionnels le long de sa frontière orientale avec la Biélorussie, en réponse à une augmentation sans précédent des tentatives de passage. Cette mesure vise à renforcer la sécurité et à faire face aux défis croissants liés à la migration.

La Pologne intensifie ses mesures de sécurité à la frontière biélorusse en déployant 2 000 militaires supplémentaires pour faire face à une augmentation sans précédent des tentatives de passage. Maciej Wasik, vice-ministre de l’Intérieur, a confirmé cette décision ce mercredi, soulignant qu’il s’agit d’une réponse directe aux demandes des gardes-frontières qui font face à un afflux important de personnes cherchant à entrer illégalement dans le pays.

La décision de déployer 2 000 soldats supplémentaires marque une intensification significative des efforts de la Pologne pour assurer la sécurité le long de sa frontière orientale avec la Biélorussie. Alors que le renforcement initial était prévu pour 1 000 militaires, les autorités polonaises ont choisi d’augmenter ce chiffre en raison de la persistance de l’afflux de tentatives de passage. Cette décision a été approuvée par le ministre polonais de la Défense, reflétant la gravité de la situation.

- Publicité-

L’augmentation des tentatives de passage à la frontière a mis en évidence les défis croissants liés à la migration et à la sécurité. Les gardes-frontières polonais ont enregistré un nombre record de personnes tentant de franchir la frontière illégalement, ce qui souligne la nécessité d’une réponse rapide et coordonnée pour préserver l’intégrité des frontières nationales et la sécurité intérieure.