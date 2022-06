La Pieuvre : cette position idéale pour bien jouir

Vous avez envie de dire adieux à la routine dans votre vie de couple. Essayez cette nouvelle position qui vous envoie au septième ciel.

La routine fait partie des éléments qui détruisent les couples aujourd’hui. Et pour cause, l’homme fait face chaque fois lors des parties de jambes en l’air aux mêmes positions. Du coup, il se sent obligé d’aller voir ailleurs. Pour remédier un peu à ces genres de situations, chères dames, nous vous proposons d’essayer la position de la pieuvre avec votre prince charmant dès ce soir.

Face à sa partenaire étendue sur le dos, l’homme s’agenouille entre ses cuisses. Il rapproche ses hanches, la soulève et la pénètre. Plus il soulève le bassin de sa partenaire, plus la pénétration est profonde. De son côté, la femme augmente le plaisir avec des contractions vaginales.

Cependant, si la position de la pieuvre est idéale pour atteindre l’orgasme, elle exige quand même un peu de souplesse (du côté de la femme) et une certaine force physique (du côté de l’homme).

Les plus de la position de la pieuvre

La position est un incroyable booster d’excitation, en fonction de la souplesse des partenaires, qui permet des caresses osées, y compris sur le clitoris, les seins, dans un ballet virevoltant pouvant lui faire perdre la tête.

Les moins de la position de la pieuvre

La position donne à la bien-aimée peu de marge de manœuvre : cela peut donc être frustrant. De plus, cette position demande une certaine souplesse. Dans le cas contraire… attention aux crampes !

Essayez et vous ne seriez pas déçu.