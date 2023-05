La Papouasie-Nouvelle Guinée annonce la signature d’un pacte de sécurité avec les Etats-Unis

- Publicité-

La Papouasie-Nouvelle Guinée a annoncé lundi, la signature d’un accord de coopération en matière de sécurité avec les États-Unis, marquant un tournant décisif dans les relations entre les deux pays. Cet accord permettra aux forces américaines d’avoir un accès privilégié aux ports et aux aéroports du pays du Pacifique, dans le cadre des efforts conjoints pour contrecarrer l’influence grandissante de la Chine dans la région.

Lundi, lors du sommet des îles du Pacifique à Port Moresby, le Premier ministre de la Papouasie-Nouvelle Guinée, James Marape, a confirmé la conclusion d’un accord historique de coopération en matière de défense avec les États-Unis. Aux côtés du secrétaire d’État américain, Antony Blinken, Marape a souligné que cet accord marque une transition significative dans la relation entre les deux pays, passant d’une relation générique à une coopération spécifique avec les États-Unis.

Cet accord offre aux États-Unis un accès privilégié aux infrastructures clés de la Papouasie-Nouvelle Guinée, y compris les ports et les aéroports du pays. Il permettra aux forces américaines de renforcer leur présence et leur capacité opérationnelle dans cette région stratégique du Pacifique. Cette initiative vise principalement à contrer l’influence grandissante de la Chine, qui a augmenté ses activités économiques et politiques dans la région ces dernières années.

Un enjeu géopolitique majeur

La Papouasie-Nouvelle Guinée, en tant que nation insulaire du Pacifique, est devenue un enjeu géopolitique majeur dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine pour l’influence régionale. Les États-Unis, conscients des implications stratégiques de la présence chinoise croissante dans cette partie du monde, ont intensifié leurs efforts pour renforcer les alliances et les partenariats avec les nations du Pacifique.

Ce pacte de sécurité avec la Papouasie-Nouvelle Guinée représente une avancée significative dans cette stratégie, offrant aux États-Unis une base solide pour leurs opérations et une position renforcée dans la région. En établissant des liens plus étroits avec la Papouasie-Nouvelle Guinée, les États-Unis cherchent à renforcer la stabilité et la sécurité régionale, tout en promouvant des valeurs démocratiques et le respect de l’État de droit.