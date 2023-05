La Moldavie aspire à rejoindre l’Union européenne pour se protéger de la menace russe

- Publicité-

La Moldavie a clairement exprimé son désir d’adhérer à l’Union européenne afin de se protéger des pressions et des menaces provenant de la Russie. La présidente moldave a déclaré dans une interview accordée à l’AFP que son pays cherchait à rejoindre l’UE « dès que possible ». Elle a souligné l’importance de cette décision pour la sécurité et la stabilité de la Moldavie, et a exprimé son espoir que des discussions sur l’ouverture des négociations puissent avoir lieu dans les mois à venir.

La Moldavie est un pays situé entre l’Ukraine et la Roumanie, et il entretient des relations complexes avec la Russie. Depuis son indépendance de l’Union soviétique en 1991, la Moldavie a connu des tensions politiques internes et une influence croissante de la Russie dans la région séparatiste de Transnistrie. Cependant, le gouvernement moldave actuel cherche à renforcer ses liens avec l’Union européenne et à se distancer des pressions russes.

L’adhésion à l’Union européenne représente un objectif stratégique pour la Moldavie, car elle permettrait au pays de bénéficier des avantages économiques, politiques et sécuritaires offerts par l’UE. En rejoignant l’Union européenne, la Moldavie espère renforcer sa souveraineté et sa stabilité, tout en se protégeant des éventuelles ingérences russes.