La ministre française Catherine Colonna en visite en Afrique du Sud

Catherine Colonna, ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, entame une visite de deux jours en Afrique du Sud. Sa rencontre avec la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, sera l’occasion d’aborder des questions internationales cruciales, telles que la situation en Ukraine et le sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris.

Catherine Colonna, ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, est arrivée en Afrique du Sud ce lundi matin pour une visite de deux jours, dans le but de renforcer les liens diplomatiques et économiques entre les deux pays. La ministre a partagé cette nouvelle sur ses réseaux sociaux, soulignant l’importance du dialogue continu entre la France et l’Afrique du Sud sur les grands enjeux mondiaux.

Lors de sa visite, Catherine Colonna prévoit de s’entretenir avec son homologue sud-africaine, Naledi Pandor. Les deux ministres aborderont des questions internationales cruciales, en particulier la situation en Ukraine et ses conséquences. Elles profiteront également de cette occasion pour discuter du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, qui se tiendra à Paris les 22 et 23 juin.

Le climat et la santé

Le Quai d’Orsay a publié un communiqué précisant que les discussions entre les deux dirigeantes se concentreront également sur les principaux défis internationaux sur lesquels les deux pays coopèrent déjà, notamment les questions liées au climat et à la santé. La France et l’Afrique du Sud, en tant que partenaires importants, cherchent à renforcer leur collaboration dans ces domaines essentiels.

Outre les enjeux diplomatiques, Catherine Colonna aura également l’occasion de rencontrer des représentants de la communauté française en Afrique du Sud, ainsi que des dirigeants d’entreprises françaises implantées dans le pays. La France a doublé ses investissements en Afrique du Sud au cours des dix dernières années, soulignant ainsi l’importance croissante des relations économiques entre les deux nations.