La Lune Décroissante de Janvier 2023 : 03 signes du zodiaque pourraient avoir de problèmes financiers

Les natifs de certains signes du zodiaque auront de sérieux problèmes financiers, durant La Lune Décroissante de ce mois de Janvier 2023. Découvrez le trio concerné.

La Lune Décroissante est cette période allant de la Pleine Lune jusqu’à la Nouvelle Lune. Et en astrologie, lorsqu’elle prend cette position, elle symbolise certains sentiments et appelle alors les signes à trouver un équilibre dans leur vie. Mais cette période a aussi souvent un impact négatif sur leur capital financier et matériel. Voici les signes qui seront malchanceux au cours de ce mois de janvier 2023

Gémeaux

Les Gémeaux doivent se préparer à des dépenses imprévues durant cette période. Cela pourrait être dû à des charges trop élevées. Les natifs de ce signe d’Air vont probablement effectuer des déplacements qui n’étaient pas prévus dans leur budget du mois de janvier. Malheureusement pour eux, ils vont dépenser beaucoup d’argent et devront piocher dans leurs économies. Cela va entacher leurs finances et les conduire au découvert bancaire. Pour ne pas subir cela, ils doivent apprendre à mieux gérer leur argent et ne pas se laisser avoir par certains aléas de la vie. Ils devraient éviter de puiser dans leur épargne et établir un meilleur budget.

D’autant plus que, ces natifs vont devoir aussi rembourser certains frais ou dettes accumulées. Pendant cette période de Lune décroissante, les Gémeaux vont devoir demander de l’argent à leurs proches pour combler ces trous sur leur compte bancaire. Pour ne pas avoir de problèmes financiers le mois prochain, ils doivent faire attention aux dépenses superflues et se maintenir à leur budget de base sans vivre au-dessus de leurs moyens.

Balance

Les Balance vont rencontrer des problèmes financiers durant cette lunaison à cause de leurs dépenses excessives. Au lieu de se maintenir à leur plan budgétaire, les natifs de ce signe d’Air vont probablement se mettre à dépenser de grosses sommes d’argent pour offrir des cadeaux à leurs proches. Une conduite normale venant d’un natif qui est très attaché à sa famille. Résultat, ils vont donc se retrouver sans épargne. Même si cela va procurer du bonheur à leur entourage, les Balance se retrouveront sans un sou pour terminer le mois de janvier.

Pour se remettre de leurs dettes, les représentants de ce signe devront réduire drastiquement leurs charges jusqu’à la fin du mois. De toute façon, ils n’auront pas d’autres choix. En outre, ils vont devoir renoncer à leurs achats impulsifs même si les soldes arrivent à grands pas. Les Balance ne doivent pas se lancer tenter par des achats à rabais parfois très avantageux.

Capricorne

Les Capricorne sont reconnus pour être les plus ambitieux des signes du zodiaque et les plus rationnels. Ils ont tendance à tout anticiper, c’est pourquoi, ils ont toujours une épargne de précaution qui ne doit pas être dépensée sauf en cas d’urgence. Avec cette Lune décroissante, leurs économies seront très utiles durant cette période. Ce sera leur unique capital pour vivre durant ce mois de janvier. Attention à ne pas trop dépenser de façon excessive et à préserver ce budget si précieux, car les nouvelles ressources de revenus n’arrivent que le mois prochain.

Bien que janvier sera peut-être difficile pour les personnes nées sous cette constellation, ces derniers arriveront tout de même à s’en sortir avec plus de force et d’assurance le mois suivant. Cette expérience va leur permettre également de gagner en maturité et ils ne prendront plus leurs compétences financières pour acquises. Ils seront fiers de leur apprentissage qui leur servira pour les prochains coups durs.