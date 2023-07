La Havane – Moscou: le navire russe Perekop fait une visite historique à Cuba

- Publicité-

La Havane a accueilli chaleureusement le navire de formation de la marine russe Perekop lors de sa première visite officielle à Cuba depuis des années. Cette rencontre témoigne d’un rétablissement significatif des relations entre les deux pays, jadis alliés durant la guerre froide.

Accueilli par une salve de canons, l’équipage du Perekop a été chaleureusement accueilli par les autorités cubaines, témoignant de l’importance de cette visite. Pendant leur séjour de quatre jours, les marins russes participeront à une série d’activités, renforçant ainsi les échanges militaires et culturels entre les deux nations.

Le rétablissement des relations entre Cuba et la Russie ne se limite pas à la seule visite du Perekop. Ces dernières années, les deux pays ont intensifié leurs efforts pour renforcer leur coopération dans divers domaines, tels que l’énergie, l’économie et la diplomatie. La Russie a réaffirmé son soutien à Cuba dans les instances internationales, tandis que La Havane a exprimé son appréciation pour le soutien russe face aux pressions politiques et économiques exercées sur l’île.

Les liens historiques entre Cuba et la Russie remontent à l’époque de la guerre froide, lorsque l’Union soviétique était un allié essentiel de l’île face aux États-Unis. Après la chute de l’Union soviétique, les relations entre les deux pays ont connu une période de refroidissement, mais cette visite du Perekop marque un tournant majeur dans leur rapprochement.