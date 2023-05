La Grande-Bretagne annonce le déploiement d’un porte-avions dans le Pacifique en 2025

- Publicité-

Le gouvernement britannique a confirmé aujourd’hui que la Grande-Bretagne enverra un porte-avions dans le Pacifique dans le cadre d’un groupe aéronaval en 2025. Cette décision vise à renforcer la présence maritime du pays et à témoigner de son engagement en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, actuellement en visite au Japon, a annoncé cette mesure historique qui témoigne de la volonté du Royaume-Uni de jouer un rôle actif dans les affaires mondiales. Le porte-avions, qui fait partie de la classe Queen Elizabeth, sera accompagné d’une flotte de navires de guerre et d’un groupe de soutien logistique pour former un groupe aéronaval puissant et polyvalent.

Ce déploiement constitue un jalon majeur pour la Royal Navy, qui renforce ainsi sa projection de puissance maritime et sa capacité à opérer dans des zones stratégiques à l’échelle mondiale. Le Pacifique étant une région d’une importance cruciale en termes de commerce international et de sécurité, la Grande-Bretagne souhaite y jouer un rôle essentiel en tant que partenaire fiable et engagé.

La décision de renvoyer un porte-avions dans le Pacifique met également en évidence la volonté de la Grande-Bretagne de soutenir ses alliés et partenaires dans la région, notamment le Japon et d’autres pays de l’Asie-Pacifique. Elle intervient dans un contexte où la Chine renforce également sa présence militaire dans la région, suscitant des préoccupations croissantes au niveau international.