« La France sera au rendez-vous pour accompagner les Africains à produire pour eux-mêmes », Emmanuel Macron

Face à la crise alimentaire dans le monde qui augmente régulièrement depuis plusieurs années, la Président Français Emmanuel Macron, à Yaoundé, a affirmé que « La France sera au rendez-vous pour accompagner les Africains à produire pour eux-mêmes ».

Le continent, très dépendant des Russes et des Ukrainiens pour ses importations de blé, subit de plein fouet les conséquences de la guerre. Et cette crise alimentaire dans le monde qui a démarré avant le conflit augmente régulièrement depuis six ans. En visite au Cameroun, pour sa première étape d’une tournée en Afrique, Emmanuel Macron pense trouver, une fois de plus, « la panacée » pour l’Afrique.

« La crise que nous vivons est une occasion pour développer une agriculture durable et résiliente sur le continent africain. La France sera au rendez-vous pour accompagner les Africains à produire pour eux-mêmes » a déclaré le Président de la République française, Emmanuel Macron, à Yaoundé ce mardi 26 Juillet.

« De manière très claire, la crise que nous vivons est une manière d’accélérer cela. On est attaqués, tous, par certains qui expliquent que les sanctions européennes seraient la cause de la crise alimentaire mondiale, dont africaine : ‘Carabistouille’ comme dirait l’autre. C’est totalement faux », a-t-il lancé à l’adresse implicite de la Russie.

« L’alimentation comme l’énergie sont devenues des armes de guerre russes. Par contre, ça nous met tous devant nos responsabilités, nous devons aider le continent africain à produire davantage pour lui-même », a insisté Emmanuel Macron. « On veut répondre à l’urgence alimentaire, renforcer la résilience des systèmes agricoles et aider à produire davantage par de la formation, un partenariat public-privé, (…) permettre d’avoir des engrais et des fertiliseurs en plus grande quantité sur le sol africain, et réduire les dépendances », a-t-il ajouté.