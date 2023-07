La France salue une « capacité diplomatique impressionnante » du Togo

- Publicité-

L’ambassadeur de France au Togo, Augustin Favreau, a souligné le rôle « déterminant » que joue le Togo pour le maintien de la sécurité dans la sous-région. Interrogé par une chaîne de télévision privée, il a fait savoir que « le Togo a un rôle clé de par son positionnement géographique. Ce pays du Golfe de Guinée se situe au Sud d’une région très instable qui est le Sahel avec comme voisin le Burkina-Faso, également en proie à l’instabilité ».

L’ambassadeur a également vanté la « capacité diplomatique impressionnante du Togo » dans la région. Cette capacité se manifeste par la position stratégique du pays et son rôle actif dans la résolution des crises et la promotion de la stabilité dans la région.

Augustin Favreau a également rappelé le soutien militaire apporté par la France au Togo, notamment en matière de formation et de renseignement. Ce soutien contribue à renforcer les capacités du pays à maintenir la sécurité et à faire face aux défis régionaux.

Le Togo, un acteur clé de la stabilité régionale

A en croire les propos de l’ambassadeur de France au Togo, le pays de Faure Gnassingbé est reconnu comme un acteur clé de la stabilité régionale, grâce à sa position géographique stratégique et à sa capacité diplomatique impressionnante. Avec le soutien de partenaires comme la France, le pays continue de jouer un rôle déterminant pour la sécurité et la stabilité de la sous-région.

Notons que l’ambassade de France a célébré le 14 juillet à la résidence en présence des officiels togolais et de la communauté française. Cette célébration témoigne des liens étroits qui unissent la France et le Togo, et de l’importance que la France accorde à son partenariat avec ce pays clé de la région.