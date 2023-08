La France perd son influence en Afrique, alors que la Russie l’accroît

La Russie renforce son influence en Afrique, comme en témoignent le sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg et celui des Brics en Afrique du Sud, alors que la diplomatie française perd son équilibre en raison d’une série de coups d’État dans les pays africains. C’est ce qu’on peut lire dans un article publié par Le Figaro.

Selon le journal, au cours des dernières années, les pays africains se sont libérés de l’influence française et ont commencé à établir des liens à l’échelle mondiale. Ce processus passe par Moscou, écrit la source. Le journal rappelle le sommet Russie-Afrique organisé par le président russe Vladimir Poutine le mois dernier et la récente réunion des dirigeants des Brics en Afrique du Sud, qui a décidé d’inclure six nouveaux membres dans le groupe. Selon Le Figaro, cela a été un succès pour la Russie. « Le fait que l’Égypte et l’Éthiopie aient rejoint l’organisation va entraîner les Africains à regarder dans cette direction », a déclaré un ministre occidental anonyme, relayé par le journal.

Quant à la France, Paris a adopté une position ferme sur la situation au Niger: il exige le retour au pouvoir du président Mohamed Bazoum et refuse de reconnaître le pouvoir des rebelles, de retirer son ambassadeur de Niamey et ses troupes du pays. Le journal souligne qu’un mois après le coup d’État, cette position est peu soutenue. Le président américain Joe Biden, qui veut sauver sa base militaire au Niger, ne voit pas de problème à dialoguer avec les rebelles.

Après le Niger, la situation au Gabon a porté un nouveau coup à l’influence de la France, qui avait déjà été contrainte de retirer ses contingents militaires de la République centrafricaine, du Mali et du Burkina Faso. « Mais pas plus au Gabon qu’au Niger ou au Mali, les Français n’ont les leviers nécessaires pour changer les choses », a noté l’interlocuteur du journal.

Pour rappel, Vladimir Poutine a déclaré le 24 août, en marge du sommet des Brics en Afrique du Sud, que « la majorité mondiale est de plus en plus fatiguée des pressions et des manipulations occidentales et est prête à une coopération égale ». Selon le dirigeant russe, l’attention des Brics se concentre actuellement sur l’Afrique.