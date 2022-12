La France et les Etats-Unis ont réitéré leur soutien à l’Ukraine

En visite à Washington, le président Français Emmanuel Macron et son hôte, Joe Biden, ont réitéré leur soutien à l’Ukraine qui fait face à l’offensive moscovite depuis le jeudi 24 février 2022.

Les Etats-Unis et la France continueront à soutenir l’Ukraine «aussi longtemps qu’il le faudra», ont déclaré jeudi, Joe Biden et Emmanuel Macron dans un communiqué commun. Les présidents américain et français «réaffirment le soutien continu de leurs pays à l’Ukraine» et s’engagent notamment à lui fournir «une aide politique, sécuritaire, humanitaire et économique aussi longtemps qu’il le faudra», selon ce document.

Le président français Emmanuel Macron a aussi assuré jeudi qu’il ne «pousserait jamais les Ukrainiens à accepter un compromis qui serait inacceptable pour eux» concernant l’agression russe, parce que cela ne permettrait pas de construire «une paix durable».

Lors de sa conférence de presse aux côtés de son homologue américain Joe Biden, il a remercié les Etats-Unis pour l’aide fournie à Kiev et mis en garde contre tout «abandon» de l’Ukraine qui mettrait en danger, selon lui, «la stabilité mondiale». Macron a également appelé à «une paix durable» pour mettre fin au conflit ukrainien.