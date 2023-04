La France et la Chine appellent à exclure le nucléaire du conflit en Ukraine

- Publicité-

En visite en Chine ce jeudi, le président Français Emmanuel Macron et son homologue chinois Xi Jinping, ont appelé à exclure le nucléaire du conflit en Ukraine.

Lors de la rencontre entre les présidents français et chinois, Emmanuel Macron et Xi Jinping, ce jeudi, il a été convenu que le nucléaire devait être exclu totalement du conflit en Ukraine. Emmanuel Macron a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec Xi Jinping à Pékin, que la France partageait cette volonté et qu’il était impératif de respecter tous les traités internationaux en la matière. Il a également souligné que le déploiement d’armes nucléaires en dehors des territoires des États dotés, en particulier en Europe, était inacceptable.

« Vous [Xi Jinping, NDLR] venez de rappeler avec beaucoup de force (…) la volonté, que la France partage, qu’évidemment le nucléaire soit exclu totalement de ce conflit, qu’il y ait le respect de l’ensemble des traités internationaux en la matière et qu’en aucun cas, il ne puisse y avoir le déploiement d’armes nucléaires en dehors des territoires des Etats dotés en particulier en Europe », a déclaré Emmanuel Macron lors de la conférence de presse conjointe avec Xi Jinping.

Le président français a appelé la Russie à respecter ses devoirs, faisant référence à la récente décision de Moscou d’installer des armes nucléaires tactiques russes en Biélorussie. Cette décision a provoqué une vive inquiétude dans la communauté internationale, en particulier en Europe.

Dans ce contexte de tensions croissantes entre la Russie et l’Ukraine, il est crucial que les grandes puissances mondiales s’engagent à exclure complètement le nucléaire du conflit et à respecter les accords internationaux en la matière. Cette déclaration conjointe de la France et de la Chine représente une étape importante dans cette direction.

Il est essentiel que tous les acteurs impliqués dans le conflit en Ukraine fassent preuve de retenue et travaillent ensemble pour trouver une solution pacifique à cette crise. L’appel de la France et de la Chine à exclure le nucléaire du conflit est un signal fort en faveur de la paix et de la stabilité dans la région.