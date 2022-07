La France est un partenaire de choix pour le Bénin, selon Aurélien Agbénonci

Le président Emmanuel Macron en visite de travail au Bénin depuis la soirée du mardi 26 juillet 2022. Selon le ministre béninois des affaires étrangères Aurélien Agbénonci, cette visite est placée sous plusieurs signes dont celui de l’amitié et d’un partenariat décomplexé entre la France et le Bénin.

« La France est un partenaire de premier plan pour notre pays », a lancé le ministre Aurélien Agbénonci pour exprimer l’importance des actions de la France au Bénin. « Je peux vous dire qu’au cours du premier quinquennat du président Patrice Talon, les concours de la France à notre coopération se sont élevés à plus de 300 milliards de nos francs », a-t-il ajouté au micro de l’ORTB.

C’est une relation de premier plan, c’est un partenaire de choix pour nous Aurélien Agbénonci

Mieux, le ministre fait savoir que certains projets emblématiques qui vont se prolonger dans le cadre du second quinquennat, bénéficient d’une attention particulière de la France. Il s’agit entre autres du projet de construction du musée de l’épopée des amazones et des rois du Danhomey, le projet « réinventer la cité lacustre de Ganvié » et le Programme d’assainissement pluvial de Cotonou.

Le ministre béninois des affaires étrangères a rappelé que le partenariat entre les deux Etats s’illustre également par la présence des entreprises françaises dans la transformation infrastructurelle du Bénin.