La France condamne la suspension de France 24 et RFI au Niger

Le ministère français des Affaires étrangères a fermement condamné la suspension de la diffusion de France 24 et RFI au Niger après le coup d’État. La France réaffirme son engagement en faveur de la liberté de la presse et dénonce les violations graves des libertés fondamentales dans le pays.

Le Quai d’Orsay réaffirme l’engagement constant de la France en faveur de la liberté de la presse, de la liberté d’expression et de la protection des journalistes partout dans le monde. Le ministère français des Affaires étrangères dénonce également les arrestations arbitraires menées contre les représentants démocratiques après le coup d’État et qualifie ces actions de violations graves des libertés fondamentales.

Répression autoritaire

« La France condamne très fermement la suspension de la diffusion de France 24 et de RFI au Niger », écrit le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. « La France réaffirme son engagement constant et déterminé en faveur de la liberté de la presse, de la liberté d’expression et de la protection des journalistes et de tous ceux dont l’expression concourt à une information libre et plurielle et au débat public, partout dans le monde », ajoute le Quai d’Orsay.

« Au Niger, les mesures prises contre la presse s’inscrivent dans un contexte de répression autoritaire conduite par les auteurs de la tentative du coup d’État », peut-on lire dans le communiqué. « Après avoir pris en otage le président élu de la République du Niger, ils se livrent à une campagne d’arrestations arbitraires contre les représentants démocratiques. La France condamne ces violations graves des libertés fondamentales. », conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Alors que RFI et France 24 ont déjà fait face à la censure dans d’autres pays de la région, le groupe France Médias Monde rappelle son attachement à une information libre, indépendante et vérifiée pour les citoyens de la région.

Au Niger, RFI compte 7 relais FM, en plus des ondes courtes qui diffusent ses programmes en français, en haoussa et en fulfulde, ainsi que plusieurs accès satellitaires (en clair sur le satellite SES 5, Eutelsat 16A et SES 4). Un réseau de radios partenaires diffuse également ses programmes en français, en haoussa et en fulfulde.