La France a condamné, ce vendredi, l’« attaque massive » avec des missiles et des drones kamikazes, menée par la Russie en Ukraine.

La Russie a mené vendredi matin une « attaque massive » avec des missiles et des drones kamikazes, « touchant » plusieurs sites énergétiques en Ukraine, a affirmé l’armée ukrainienne. La Russie a tiré « six missiles de croisière Kalibr », « jusqu’à 35 missiles guidés antiaériens S-300 sur les régions de Kharkiv et Zaporijia », et utilisé « sept drones Shahed ». « L’ennemi a frappé les villes et les infrastructures essentielles de l’Ukraine », a-t-elle précisé dans un communiqué.

Alors que la Russie reste sans commentaire sur le sujet pour l’instant, la France a condamné avec la plus grande fermeté « les nouvelles frappes menées aujourd’hui par la Russie sur le territoire ukrainien, notamment dans les régions de Kharkiv et de Zaporijjia ». L’Hexagone a aussi réaffirmé son soutien à l’Ukraine.

« Ces frappes ont une nouvelle fois délibérément ciblé des immeubles résidentiels et des infrastructures civiles. Un tel ciblage systématique des infrastructures ukrainiennes civiles souligne la volonté claire de la Russie de poursuivre l’escalade dans sa guerre d’agression en Ukraine », a dénoncé la diplomatie française.

Pour la France, « ces actes inacceptables sont constitutifs de crimes de guerre et ne peuvent rester impunis« . « La France continuera de fournir un appui aux juridictions ukrainiennes et à la Cour pénale internationale afin de lutter contre l’impunité de tels crimes. Elle poursuivra également son soutien militaire et civil afin de renforcer la résilience de l’Ukraine, aussi longtemps que nécessaire », lit-on dans le communiqué.