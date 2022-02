La France apporte son soutien à la transition en Guinée mais diabolise celle du Mali

L’ambassadeur de la France en Guinée, Marc Fonbaustier, a indiqué lors d’une visite à l’intérieur du pays, que la France soutient la transition entamée par le Colonel Mamady Doumbouya et son équipe. Une déclaration qui contraste avec l’attitude de Paris vis-à-vis du Mali.

Lors d’une visite à Kankan dans le Nabaya en Guinée, le diplomate français Marc Fonbaustier, s’est entretenu avec les autorités locales de la région avant de s’adresser à la presse locale. Dans sa déclaration, l’ambassadeur de France a indiqué être venu « apporter un message d’amitié et de paix de la part de la France ». Il a par la suite soutenu qu’il est aussi venu dans cette partie de la Guinée pour exprimer le soutien de son pays à la transition conduite par le CNRD.

« C’est aussi, et ça j’insiste là-dessus, un message de soutien à la transition en cours », a martelé Fonbaustier. « Parce que nous souhaitons pour le bien de la Guinée que cette transition réussisse », a-t-il ajouté. Il souligne que « la France est donc aux côtés de la Guinée, des autorités de la transition et des populations dans cette phase ».

« Et donc nous avons pu parler de développement, de sécurité, parce qu’il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité, nous avons parlé de projet, de renforcement de capacité. Bref nous avons parlé de tout ce qui fait actuellement la densité et la force des relations entre la Guinée et la France », a poursuivi le diplomate à Kankan.

Cette déclaration du représentant de la France intervient alors que son pays est en pleine tension avec le Mali qui se retrouve dans la même situation de gouvernement de transition mais que Paris considère comme illégitime. Le contraste dans les deux cas est frappant alors même que la Guinée n’a pas encore établi de calendrier de transition depuis le coup d’Etat il y a environ cinq mois.