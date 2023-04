La Finul appelle à la retenue après un échange de tirs entre le Liban et Israël

- Publicité-

La Force intérimaire des Nations unies (Finul), qui est déployée dans le sud du Liban pour faire tampon entre ce pays et Israël, a exprimé sa préoccupation suite à un échange de tirs survenu le jeudi 6 avril. La Finul a appelé toutes les parties concernées à faire preuve de retenue et à éviter une escalade supplémentaire de la situation.

Des roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban, auxquelles Israël a répondu en bombardant la région. L’échange de tirs a été décrit comme « extrêmement sérieux ». La Finul a appelé à la désescalade de la tension entre les deux pays.

« La situation actuelle est extrêmement sérieuse. La Finul appelle à la retenue et à éviter une escalade supplémentaire », a déclaré la Force de l’ONU dans un communiqué, après que des roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban et auxquelles Israël a répondu en bombardant ce secteur.

La Finul a été déployée en 1978 pour superviser le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban. Elle a pour mission de surveiller la frontière entre les deux pays et de faciliter les négociations entre eux. Cet incident survient dans un contexte de tension croissante entre le Liban et Israël, avec des affrontements réguliers le long de la frontière.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a également appelé à la retenue, soulignant la nécessité de protéger les civils et de maintenir la paix et la stabilité dans la région. La communauté internationale suit de près la situation et exhorte les parties à trouver une solution pacifique à leurs différends.