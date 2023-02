La diva Angélique Kidjo remporte son premier trophée de l’année 2023

Très imposante de par sa qualité de musique, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo a réalisé un nouvel exploit. La quintuple Grammy Awards a remporté l’un des prix de la Fondation Vilcek en Musique. L’information a été donnée ce vendredi, par l’ambassade des Etats-Unis à Cotonou, qui a adressé ses vifs remerciements à la chanteuse béninoise.

« Bravo à Angélique Kidjo qui vient de remporter l’un des prix de la Fondation Vilcek en Musique », a déclaré ce vendredi 10 février 2023, la représentation diplomatique des Etats-Unis au Bénin.

Selon l’ambassade américaine, le prix Vilcek en musique est décerné à un artiste dont l’œuvre représente une contribution substantielle à son genre et dont le leadership artistique a inspiré le public et les artistes. Les lauréats du Prix Vilcek de la musique reçoivent un prix en espèces de 100 000 dollars. Pour le compte de 2023, la Fondation Vilcek a choisi de décerner deux Prix Vilcek en musique, l’un à Du Yun et l’autre à Angélique Kidjo.

Cette nouvelle diction s’ajoute ainsi à la collection de trophée de la diva Angélique Kidjo qui est riche avec cinq Grammy Awards.

Née le 14 juillet 1960 à Ouidah (Bénin), Angélique Kidjo, est une chanteuse béninoise et française, cinq fois lauréate des Grammy Awards et lauréate de l’Académie Charles Cros connue pour la diversité de ses influences musicales, l’originalité de ses clips et son engagement humanitaire comme ambassadrice internationale de l’UNICEF. Elle a chanté lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020 le 23 juillet 2021.

Parmi ses succès, on trouve les chansons Agolo, We We, Adouma, Wombo Lombo, Afirika et Batonga.