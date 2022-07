La dépouille de Shinzo Abe est arrivée à son domicile de Tokyo

La dépouille de l’ex-Premier ministre japonais a regagné la résidence tokyoïte du défunt ce samedi, en provenance de Nara où Shinzo Abe a été assassiné la veille. Une veillée funèbre est prévue lundi soir et les funérailles auront lieu mardi.

Le corps de Shinzo Abe est arrivé samedi 9 juillet en début d’après-midi à son domicile de Tokyo depuis Nara, la ville de l’ouest du Japon où l’ancien Premier ministre japonais a été assassiné par balles la veille en plein meeting politique. La dépouille du responsable politique était transportée dans un corbillard dans lequel avait pris place Akie, son épouse. Une veillée funèbre est prévue lundi soir et les funérailles auront lieu mardi, en présence uniquement de la famille et de proches de Shinzo Abe, a rapporté la presse japonaise.

Le Japon et le monde entier sous le choc

L’assassinat de l’un des hommes politiques les plus connus de l’archipel, qu’il a gouverné pendant plus de huit ans, a profondément meurtri et ému au Japon comme à l’étranger. L’auteur présumé de l’attaque, arrêté sur les lieux, a avoué avoir délibérément visé Shinzo Abe, expliquant à la police en vouloir à une organisation à laquelle il croyait que celui-ci était affilié. Certains médias japonais ont évoqué un groupe religieux.

Cet homme de 41 ans, un ancien membre de la marine japonaise selon les médias locaux, a d’après la police utilisé une arme « d’apparence artisanale », sur laquelle des analyses complémentaires sont actuellement en cours. Au moment de l’attaque, Shinzo Abe faisait campagne à Nara (ouest) pour le scrutin sénatorial de dimanche, et le Premier ministre Fumio Kishida a annoncé vendredi que les préparatifs pour les élections, « fondement de la démocratie », se poursuivraient normalement.

L’assassinat a été condamné dans le monde entier. Même la Chine et la Corée du Sud, avec lesquelles le Japon entretient des relations souvent houleuses, ont exprimé leurs condoléances. Le président chinois Xi Jinping s’est ainsi dit « profondément attristé par ce décès soudain ».