La CPI annonce l’ouverture d’un examen préliminaire sur les crimes présumés en RDC

- Publicité-

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a déclaré ce jeudi, qu’un examen préliminaire serait mené sur les crimes présumés commis par des forces et groupes armés dans la province du Nord-Kivu, située dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). L’examen préliminaire permettra de déterminer si les critères nécessaires à l’ouverture d’une enquête sont réunis.

Dans un communiqué officiel, le procureur de la CPI, Karim Khan, a annoncé l’intention de procéder rapidement à un examen préliminaire concernant les crimes présumés perpétrés par des forces et groupes armés dans la province du Nord-Kivu, dans l’est de la RDC. Cette démarche fait suite à la demande formulée par le gouvernement congolais lui-même, qui souhaite voir la Cour enquêter sur les crimes commis dans la région depuis le 1er janvier 2022 jusqu’à ce jour.

La province du Nord-Kivu a été le théâtre de violences et de conflits armés prolongés, impliquant différents groupes armés et factions, depuis de nombreuses années. Les crimes présumés incluent des actes de violence sexuelle, des meurtres, des enlèvements, des tortures et d’autres formes de crimes graves contre les civils. L’ouverture de cet examen préliminaire par la CPI témoigne de l’importance accordée à la lutte contre l’impunité et à la justice pour les victimes de ces crimes.

- Publicité-

L’examen préliminaire est une étape cruciale dans le processus de la CPI. Il permet d’évaluer si les critères juridiques nécessaires sont remplis pour l’ouverture d’une enquête formelle. Le bureau du procureur mènera des recherches approfondies et collectera des informations sur les crimes présumés afin de déterminer si les conditions sont remplies pour poursuivre l’affaire devant la Cour.

L’ouverture de cet examen préliminaire par la CPI marque une étape importante dans la quête de justice pour les victimes des crimes commis dans l’est de la RDC. En procédant à une évaluation minutieuse des preuves et des témoignages, la Cour démontre sa volonté de tenir les auteurs de ces actes odieux responsables de leurs actions.