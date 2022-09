La Côte d’Ivoire s’engage pour le respect des frontières de l’Ukraine

« Nous sommes conscients qu’il est important de respecter les frontières de l’Ukraine », a déclaré mercredi, le président Ivoirien Alassane Ouattara lors d’une conférence de presse conjointe avec le président Polonais Andrzej Duda qui est en visite de 48 heures à Abidjan.

Le président de la Pologne, Andrzej Duda est arrivé à Abidjan, le mercredi 7 septembre 2022, dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail de 48 heures. Accueilli à sa descente d’avion par le Vice-président de la République de la Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, le président polonais a été ensuite reçu en audience par son homologue ivoirien Alassane Ouattara au palais de la présidence à Abidjan-Plateau.

Au cours des échanges, Alassane Ouattara a remercié Andrzej Duda, les autorités polonaises et le peuple de la Pologne pour leur solidarité envers les ressortissants Ivoiriens fuyant la guerre en Ukraine. »Je voudrais remercier le Président et les autorités polonaises pour leur solidarité (…). Nous avons été sensibles à l’hospitalité et à la solidarité du peuple polonais », a dit M. Ouattara.

Le chef d’Etat ivoirien a par ailleurs, précisé, qu’en ce qui concerne la situation en Ukraine, la Côte d’Ivoire s’est engagée à apporter tout son soutien à la communauté internationale pour un retour de la paix en Ukraine. Mais surtout pour le respect des frontières de l’Ukraine. »Nous sommes conscients qu’il est important de respecter les frontières de l’Ukraine. Nous avons apporté notre soutien à l’Ukraine dans ce combat pour le respect de ses frontières’‘, a-t-il affirmé, souhaitant qu’à l’instar des victimes des crises en Europe, une attention soutenue soit accordée aux victimes des crises en Afrique.

Pour finir, Ouattara a déploré le niveau des échanges entre la Côte d’Ivoire et la Pologne qui reste faible, et souhaité la tenue dans les prochains mois d’un business forum qui permettra de relever ce niveau des échanges. En réponse le président Andrzej Duda a marqué son accord et a appelé à une tenue très rapide de ce business forum.