La Côte d’Ivoire renforce son système de sécurité aérienne avec des hélicoptères israéliens

Après plusieurs retards, la Côte d’Ivoire se prépare à recevoir les premiers hélicoptères de fabrication israélienne sous licence américaine qu’elle a achetés en fin d’année dernière. Cette acquisition, qui comprend cinq MD-500 et cinq Agusta, vise à renforcer le système de sécurité aérienne du pays face aux incursions terroristes dans sa partie nord frontalière du Mai et du Burkina Faso.

La Côte d’Ivoire renforce son dispositif de sécurité aérienne avec des hélicoptères israéliens. Selon Jeune Afrique, la livraison des premiers appareils, au nombre de trois ou cinq, est imminente. Des pièces détachées sont déjà arrivées à Abidjan, où le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et le chef d’état-major des armées, Lassina Doumbia, se préparent à les réceptionner.

Cette acquisition ne se limite pas aux hélicoptères, puisque l’armée ivoirienne devrait également recevoir des drones C4, dont la formation des pilotes est confiée à une compagnie israélienne basée aux États-Unis.

La Côte d’Ivoire est consciente de l’importance de la sécurité aérienne dans la lutte contre le terrorisme, et cette acquisition d’hélicoptères israéliens vient renforcer sa capacité à surveiller et à protéger son territoire. Cette acquisition est un pas en avant dans la modernisation de l’armée ivoirienne et devrait permettre de mieux faire face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté.