La Côte d’Ivoire et la Chine célèbrent 40 ans de relations diplomatiques

Le jeudi 20 juillet 2023, un timbre commémoratif marquant 40 ans de relations diplomatiques fructueuses entre la Côte d’Ivoire et la Chine a été dévoilé à Abidjan.

Lors d’une cérémonie de réception, ce timbre a été remis par le nouvel ambassadeur de Chine en Côte d’Ivoire, Wu Jie, en présence du ministre ivoirien des Communications et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, ainsi que du ministre des Sports et des Loisirs, Paulin Claude Danho, et du plénipotentiaire du ministre des Affaires étrangères, Kacou Houaj​​​​​​​​​​​a Léon Adom.

L’image symbolique d’un éléphant, emblème de la Côte d’Ivoire, et d’un panda, emblème de la Chine, s’étreignant chaleureusement sur le timbre commémoratif. Selon Isaac Gnaba-Yao, directeur général de La Poste de Côte d’Ivoire, il inclut une représentation d’une mosquée soudanaise du Nord ivoirien ainsi qu’un bâtiment traditionnel chinois, « témoignant de la richesse culturelle partagée entre les deux pays ».

Devant la presse, le ministre Amadou Coulibaly a exprimé sa conviction que ce sceau est un acte de mémoire pour honorer l’excellence des relations sino-ivoiriennes, plutôt qu’un simple objet postal. Quant à l’ambassadeur Wu Jie, il a exprimé sa satisfaction à la coopération et aux échanges économiques en constante augmentation entre les deux pays au cours des dernières décennies.

Pour rappel, la Côte d’Ivoire et la Chine entretiennent des relations diplomatiques depuis 1983.