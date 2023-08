La Corée du Nord tire un nouveau missile balstique

La Corée du Nord a effectué un tir de missile balistique non spécifié le mercredi 30 août, signalant ainsi une escalade dans sa série d’essais d’armement en 2023. Le lancement survient alors que les États-Unis et la Corée du Sud mènent leurs exercices militaires annuels conjoints, suscitant des inquiétudes et des tensions croissantes dans la région.

L’escalade des tensions dans la péninsule coréenne a pris une nouvelle tournure alors que la Corée du Nord a procédé à un tir de missile balistique de type non spécifié le mercredi 30 août, selon des informations de l’armée sud-coréenne relayées par l’agence de presse Yonhap. Ce lancement intervient dans un contexte où les États-Unis et la Corée du Sud ont entamé leurs exercices militaires conjoints annuels, connus sous le nom d’Ulchi Freedom Shield, une démarche régulièrement critiquée par Pyongyang.

Les autorités nord-coréennes ont affirmé que leur programme d’essais d’armement est une réponse directe aux manœuvres militaires conjointes entre les États-Unis et la Corée du Sud, qu’elles considèrent comme une provocation et une menace pour leur souveraineté. Ces essais ont suscité des critiques et des préoccupations de la part de la communauté internationale, qui craint une escalade imprévisible dans la région.