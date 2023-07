La Corée du Nord tire un missile en direction de la mer du Japon

Le ministère japonais de la Défense a confirmé ce lundi que la Corée du Nord a lancé un missile « probablement » balistique en direction de la mer du Japon. Le projectile a fini sa course en mer, à l’extérieur de la zone économique exclusive du Japon, suscitant des préoccupations et des réactions de la communauté internationale.

Dans un acte qui a suscité l’inquiétude et l’indignation internationale, la Corée du Nord a effectué le lundi 24 juillet un tir de missile « probablement » balistique en direction de la mer du Japon. Selon les autorités japonaises, le missile a été lancé depuis une zone non précisée de la Corée du Nord et a parcouru une certaine distance avant de s’abîmer en mer, loin des côtes japonaises et en dehors de la zone économique exclusive du pays.

Le ministère japonais de la Défense a rapidement réagi à l’incident, affirmant que le missile avait « probablement » été de nature balistique. Cette action de la Corée du Nord constitue une violation directe des résolutions des Nations Unies, qui interdisent au régime nord-coréen de mener des essais de missiles balistiques.

Tensions géopolitiques…

La région asiatique est depuis longtemps confrontée aux tensions géopolitiques liées aux activités militaires de la Corée du Nord. Ces dernières années, le pays a procédé à plusieurs lancements de missiles balistiques et a même mené des essais nucléaires, malgré les avertissements et les sanctions imposées par la communauté internationale.

Le dernier tir de missile nord-coréen est intervenu dans un contexte de discussions internationales visant à dénucléariser la péninsule coréenne et à apaiser les tensions. Les négociations ont été marquées par des avancées, mais elles ont également connu des impasses, avec des désaccords persistants entre la Corée du Nord et les autres acteurs régionaux.