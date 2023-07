La Corée du Nord tire deux nouveaux missiles balistiques

Dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 juillet 2023, la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques, peu avant que les célébrations de la fin des hostilités entre les deux Corées, réunissant des dignitaires chinois, a indiqué Séoul.

Selon les chefs d’état-major interarmées cités par l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, l’armée sud-coréenne a détecté deux missiles balistiques tirés par la Corée du Nord depuis des zones proches de Pyongyang vers la mer de l’Est (également connue sous le nom de mer du Japon) à 23h55 le 24 juillet et à minuit le 25 juillet. Selon le ministère de la Défense de Corée du Sud, les deux missiles ont parcouru environ 400 kilomètres avant de tomber en mer.

Le porte-parole Karine Jean-Pierre, qui utilise le nom officiel de la République populaire et démocratique de Corée (RPDC) pour Pyongyang, a déclaré que la Maison-Blanche a condamné ces nouveaux tirs, qui « constituent une menace pour les voisins de la RPDC et la communauté internationale ». Aussi, elle a déclaré que son engagement à défendre la République de Corée et le Japon reste inébranlable, en évoquant cette fois la Corée du Sud.

Avant cela, le Japon avait annoncé un premier tir et indiqué que le projectile était tombé en mer, à l’extérieur de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon, selon la chaîne de télévision publique NHK.

En réponse à ces menaces, Séoul a répété qu’une telle attaque provoquerait une réaction qui pourrait entraîner la « chute » du régime de Kim Jong Un.