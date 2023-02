La coopération militaire entre la Russie et l’Iran inquiète

Les Etats-Unis, l’Allemagne et la France ont exprimé leur inquiétude profonde sur la coopération militaire entre la Russie et l’Iran, ce samedi 18 février 2023.

Les chefs de la diplomatie américaine, française, allemande et britannique se sont inquiétés de la coopération de plus en plus étroite entre l’Iran et la Russie, lors d’une réunion samedi en marge de la conférence de Munich sur la sécurité.

« Ils ont discuté de leurs préoccupations s’agissant de la coopération militaire à deux sens entre l’Iran et la Russie et ses implications pour la sécurité et la stabilité de la région et au-delà« , selon un communiqué du porte-parole du secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Kiev et ses alliés ont récemment accusé la Russie d’utiliser des drones de fabrication iranienne pour mener des attaques contre l’Ukraine. L’Ukraine a affirmé fin octobre, qu’environ 400 drones iraniens ont déjà été utilisés contre la population civile ukrainienne, et que Moscou en a commandé environ 2000. Téhéran a rejeté ces accusations. « S’il devenait clair pour nous que la Russie a utilisé des drones iraniens contre l’Ukraine, nous ne serons certainement pas indifférents à cette question », a d’abord déclaré le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir-Abdollahian.

Plus tard, l’Iran a révélé avoir fourni des drones à la Russie avant l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes en février 2022. « Nous avons fourni à la Russie un nombre limité de drones, des mois avant la guerre en Ukraine », a ajouté Hossein Amir-Abdollahian.