La Commission européenne verse une première tranche de 3 milliards d’euros d’aide à l’Ukraine

La Commission européenne a versé une première tranche d’aide de 3 milliards d’euros à l’Ukraine sur le montant maximal de 18 milliards d’euros au titre de l’instrument «assistance macro financière ».

La Commission européenne a confirmé, mardi, qu’elle débloquait « une première tranche de 3 milliards d’euros » d’un fonds de 18 milliards d’euros en faveur de l’Ukraine. « La Commission a versé aujourd’hui une première tranche de 3 milliards d’euros sur le montant maximal de 18 milliards d’euros de l’instrument «assistance macro financière +» (AMF+) en faveur de l’Ukraine », indique le communiqué du bloc européen.

Ce versement, selon le communiqué, « fait suite à l’adoption et à l’entrée en vigueur rapides du règlement AMF+ à la mi-décembre 2022, moins de deux mois après la demande du Conseil européen lors de sa réunion des 20 et 21 octobre 2022 ».

« L’Ukraine sera en mesure de continuer à payer les salaires et les pensions et de maintenir le fonctionnement des services publics essentiels, tels que les hôpitaux, les écoles et le logement des personnes relocalisées », peut-on lire dans le communiqué.

Volodymyr Zelensky « reconnaissant »

Après que l’Ukraine a reçu la première tranche de 3 milliards d’euros d’aide d’urgence, Volodymyr Zelensky a déclaré, mardi sur Twitter, qu’il était « reconnaissant » envers l’Union européenne et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour leur « solide soutien ». « Préserver la stabilité financière de l’Ukraine est vital pour notre victoire commune sur l’agresseur », a ajouté le président ukrainien.