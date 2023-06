La Commission européenne propose une aide financière de 50 milliards d’euros à l’Ukraine

Dans une décision sans précédent, la Commission européenne a proposé ce mardi d’accorder une aide financière substantielle de 50 milliards d’euros à l’Ukraine au cours des quatre prochaines années. Cette proposition, qui comprend des prêts et des subventions, vise à soutenir le développement économique et la stabilité du pays, renforçant ainsi les liens entre l’Union européenne (UE) et l’Ukraine.

L’annonce de cette proposition d’aide financière majeure a été faite par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’un point de presse à Bruxelles. Elle a souligné l’importance de cette initiative en termes de solidarité et de soutien aux pays partenaires de l’UE, tout en reconnaissant les défis économiques et politiques auxquels l’Ukraine est confrontée.

La réserve financière de 50 milliards d’euros, répartie sur une période de quatre ans, marque un engagement significatif de l’UE envers l’Ukraine. Ce montant considérable comprendra à la fois des prêts à des conditions avantageuses et des subventions directes, permettant à l’Ukraine de financer des projets clés, de stimuler sa croissance économique et de renforcer ses institutions démocratiques.

- Publicité-

Le soutien financier de l’UE contribuera à la modernisation des infrastructures ukrainiennes, à l’amélioration des secteurs de l’énergie et des transports, ainsi qu’au renforcement des capacités administratives et institutionnelles du pays. Il permettra également de soutenir des initiatives visant à promouvoir la durabilité environnementale, à renforcer la résilience économique et à lutter contre la corruption.

L’Ukraine, en tant que partenaire stratégique de l’UE, joue un rôle crucial dans la stabilité de la région. L’aide financière proposée témoigne de la volonté de l’UE de consolider les liens avec l’Ukraine et de soutenir ses aspirations à une intégration européenne plus étroite. Cela envoie également un message fort à l’égard de la Russie, qui a récemment exercé des pressions sur l’Ukraine.