La Chine veut aider le Bénin à lutter contre le terrorisme

Le Bénin peut compter sur la Chine dans sa lutte contre le terrorisme. Selon la déclaration du diplomate chinois en poste à Cotonou, Jingtao Peng, son pays va aider le Bénin à faire face aux attaques terroristes qui menacent dangereusement sa sécurité.

Depuis quelques mois, le Bénin fait face à une insistante des attaques terroristes dans la partie nord du pays. Des positions des forces de l’ordre béninoises ont été attaquées avec comme bilan: plusieurs morts et blessés. Dans ce contexte d’insécurité grandissante dans le septentrion, le Bénin qui a déjà les garanties de la France en terme d’accompagnement militaire, peut aussi compter sur la Chine.

En effet, le géant de l’Asie est disposé à prêter une main forte au Bénin dans sa lutte contre le terrorisme. « Avec l’armée béninoise, on aura à renforcer nos coopérations pour aider le Bénin » militairement face à la menace terroriste, a déclaré mercredi, à BENIN WEB TV, Jingtao Peng, ambassadeur de la Chine près le Bénin.

« Nous soutenons tous les efforts déployés par le gouvernement béninois pour lutter contre cette invasion terroriste. On va aussi renforcer les liens de coopération dans le domaine militaire avec le Bénin », a-t-il ajouté. « Nous avons des échanges réguliers et avions aussi organisés des formations militaires. Alors, pour la situation des attaques terroristes qui menacent la sécurité du Bénin, nous le sentons de façon fraternelle, parce que ces menaces sont vraiment dangereuses pour le développement et le progrès du Bénin ».

Cette année, rappelle le diplomate chinois, « on va célébrer le cinquantième anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre le Bénin et la Chine ». « Pour les derniers 50 ans, nous avons de très bonnes relations dans tous les domaines, y compris le domaine militaire ».