La Chine impose des sanctions à des responsables américains en représailles à une action similaire de Washington

Alors que les Etats-Unis ont imposé des sanctions restrictives à des responsables chinois la semaine dernière, la Chine n’a pas attendu longtemps pour répondre avec réciprocité. Jeudi, Pékin a annoncé des contre-sanctions contre des responsables américains.

« La Chine a décidé de prendre des contre-mesures réciproques et de restreindre les visas pour les responsables américains en réponse à la pratique américaine consistant à imposer des restrictions de visa aux responsables chinois sur des questions liées aux ‘droits de l’homme’ », a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse à Pékin, selon le quotidien chinois Global Times.

La semaine dernière, Washington a accusé des responsables chinois d’être impliqués dans « des actes de répression contre des membres de groupes ethniques et religieux minoritaires et des pratiquants religieux et spirituels à l’intérieur et à l’extérieur des frontières de la Chine, y compris aux États-Unis ».

« Les États-Unis rejettent les efforts déployés par les responsables de la RPC (République populaire de Chine) pour harceler, intimider, surveiller et enlever des membres de groupes ethniques et religieux minoritaires, y compris ceux qui cherchent la sécurité à l’étranger, et des citoyens américains, qui s’expriment au nom de ces personnes vulnérables », avait déclaré un communiqué du département d’État américain.

Le communiqué a ajouté que des restrictions de visa sont imposées aux fonctionnaires chinois qui sont « soupçonnés d’être responsables ou complices de politiques ou d’actions visant à réprimer les pratiquants religieux et spirituels, les membres de groupes ethniques minoritaires, les dissidents, les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les organisations syndicaux, des organisations de la société civile et des manifestants pacifiques en Chine et au-delà ».

Washington a appelé Pékin à « cesser ses actes de répression transnationale, notamment en tentant de faire taire les militants américains ouïghours et d’autres individus ouïghours au service du peuple américain en refusant l’autorisation de sortie aux membres de leur famille en Chine ».

A la suite de cela, les Etats-Unis ont imposé des sanctions à des responsables chinois, un acte qui a mécontenté Pékin qui a répondu réciproquement. Les sanctions imposées par Pékin à des responsables américains non spécifiés sont intervenues après que Pékin avait critiqué cette décision et exhorté les États-Unis à revenir sur leur décision ou à faire face à des actions réciproques.