La Chine aspire à « renforcer la confiance mutuelle » avec le Vatican

Dans un geste inhabituel, la Chine a exprimé son désir de « renforcer la confiance mutuelle » avec le Vatican, malgré l’absence de relations diplomatiques formelles entre les deux parties.

La Chine a surpris la communauté internationale ce vendredi, en exprimant sa volonté de renforcer les liens avec le Vatican, un État avec lequel elle n’a pas de relations diplomatiques établies. Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que « ces dernières années, la Chine et le Vatican ont maintenu le contact », et que la Chine était disposée à « continuer d’avoir un esprit de conciliation avec le Vatican. »

Cette ouverture diplomatique découle d’un télégramme de vœux envoyé par le Pape François au peuple chinois, marquant une tentative de dialogue et de réconciliation. La relation entre la Chine et le Vatican a été historiquement complexe en raison de questions religieuses et politiques, notamment la nomination des évêques catholiques en Chine.

Le geste de la Chine, bien que prudent, suscite l’espoir d’un dialogue plus constructif entre les deux parties, et potentiellement une amélioration des relations bilatérales. Il est à noter que le pape François lui-même a exprimé son intérêt pour un rapprochement avec la Chine, mettant en avant la diplomatie du dialogue plutôt que de la confrontation.