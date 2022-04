La CEDEAO condamne l’attaque contre un train de passagers entre Abuja et Kaduna

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a condamné ce vendredi, l’attaque contre un train de passagers entre Abuja et Kaduna, au Nigéria.

Dans un communiqué ce vendredi, la CEDEAO a exprimé toute son indignation contre l’attaque des hommes armés qui a fait une dizaine de morts au Nigéria et plusieurs blessés, le mardi 29 mars 2022. L’organisation sous-régionale, a fermement condamné cette énième attaque terroriste et a manifesté sa sympathie au gouvernement fédéral du Nigéria ainsi qu’aux familles des victimes de cette attaque.

La CEDEAO souhaite un prompt rétablissement aux blessés de cette attaque et prie pour une libération des personnes enlevées durant l’attaque tout en espérant que les assaillants soient arrêtés, afin de répondre de leurs actes devant la justice. L’organisation ouest-africaine a par ailleurs, réitéré sa solidarité au Nigéria et sa disponibilité à soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme et l’extrémiste violent que fournissent le Nigéria.

Huit passagers tués

Mardi, près d’une dizaine de personnes ont été tuées dans une attaque des hommes armés contre un train de passagers entre Abuja et Kaduna. Le gouvernement nigérian a annoncé que 8 passagers ont été tués et 26 autres sont blessés.

« Les corps de huit personnes ont été récupérés sous les décombres », a déclaré la chaîne de télévision nigériane « Channels TV », ajoutant que « 26 autres personnes ont été blessées et sont à l’hôpital ». Selon l’autorité nigériane indique que 362 passagers se trouvaient dans le train au moment de l’attaque des bandits.