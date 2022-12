La CEDEAO annonce une réunion des chefs d’état-major sur la sécurité régionale

Les chefs d’état-major de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest tiendront une session extraordinaire à Bissau, le lundi 19 décembre 2022, a annoncé ce jeudi, l’organisation sous-régionale.

Le comité des Chefs de Personnel de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se réunira à Bissau, Guinée-Bissau, le 19 décembre 2022. La réunion sera précédée de la réunion des Officiers des Opérations et Chefs des Services de renseignement de la CEDEAO, qui aura lieu les 17 et 18 décembre 2022, respectivement.

« Les chefs d’état-major discuteront et examineront la situation en matière de sécurité dans la Région et d’autres questions », a annoncé la CEDEAO ce jeudi.

Cette réunion des chefs d’état-major de l’espace CEDEAO annoncée, intervient dans un contexte où, la sécurité sous-régionale est fortement menacée avec des attaques terroristes tous azimuts.

Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Togo, le Nigéria et le Bénin sont les pays les plus éprouvés par des assauts meurtriers des combattants terroristes. Selon plusieurs officiels de la sous-région, l’heure n’est plus à l’individualisme, une réponse sous-régionale s’impose face au fléau du terrorisme qui résiste aux armées des pays concernés. La réunion des chefs d’état-major devrait donc accoucher des initiatives collectives face à ce mal sécuritaire qui ronge la CEDEAO.